​Аль-Хелаифи сказал, что Мбаппе предан «ПСЖ»

Килиан Мбаппе вернулся к работе с основной командой «ПСЖ». Более того, звёздный нападающий даже может продлить контракт с клубом – такая вероятность есть.

«Мбаппе предан клубу», - сказал в раздевалке «ПСЖ» президент клуба Нассер аль-Хелаифи, согласно изданию L’Equipe.

Напомним, что действующий трудовой договор Килиана Мбаппе рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее сообщалось о возможном переходе звёздного форварда в «Реал» через год.

Добавим, что в стартовом туре чемпионата Франции «ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» - матч завершился вничью со счётом 0:0.

Появилась новая информация о будущем Мбаппе