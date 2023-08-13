​Вратаря «ПСЖ» Рико выпишут из больницы на следующей неделе

В конце прошлого сезона голкипер «ПСЖ» Серхио Рико получил серьёзную травму головы из-за инцидента с лошадью. С тех пор испанец перенёс несколько операций. Как сообщает The Athletic, 29-летнего Рико должны выписать из больницы на следующей неделе. Была надежда, что это произойдёт раньше, но выписку откладывали из-за обычных для такого сложного процесса осложнений.

Серхио Рико провёл за «ПСЖ» 24 официальных матча. В них испанский голкипер пропустил 16 голов.

Отметим, что в стартовом туре чемпионата Франции «ПСЖ» в субботу не смог обыграть «Лорьян» - ничья 0:0.