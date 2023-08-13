Между Килианом Мбаппе и «ПСЖ» начинает растапливаться лёд. В воскресенье стало известно о возвращении форварда к тренировочному процессу – ранее Мбаппе отстраняли из-за отказа продлить контракт (действующий рассчитан до конца сезона 2023/2024).

Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, Мбаппе теперь открыт к варианту с продлением контракта с «ПСЖ». Аргументами для 24-летнего нападающего стал скорый уход Неймара, а также работа клуба на летнем трансферном рынке.

Отмечается, что в «ПСЖ» теперь оптимистично смотрят на возможное разрешение ситуации с будущим Мбаппе.

«ПСЖ» сделал заявление по Мбаппе