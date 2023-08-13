Мбаппе вернулся к тренировкам с основой «ПСЖ»

Лидер атакующей линии «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с первой командой. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как отметил инсайдер, 24-летний нападающий был восстановлен в основной команде после длительных переговоров с руководством. Ранее Мбаппе отстранили от одноклубников из-за отказа подписывать новый контракт. Его действующее трудовое соглашение истекает летом следующего года.

Килиан пропустил вчерашний матч первого тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0). Следующий поединок подопечные Луиса Энрике проведут против «Тулузы» 19 августа.

Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ»