«ПСЖ» согласовал продажу Неймара - назван новый клуб звёздного бразильца

Нападающий Неймар близок к уходу из французского «ПСЖ» в текущее трансферное окно. Как стало известно RMC Sport, парижский клуб согласовал с саудовским «Аль-Хилялем» переход 31-летнего бразильца.

Сам Неймар готов пополнить ряды коллектива из чемпионата Саудовской Аравии. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, что нападающий не был включен в заявочный список команды на вчерашний матч чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:0).

В прошлом сезоне Неймар забил 18 мячей и отдал 16 ассистов в 29 играх.

«ПСЖ» принял решение по Неймару