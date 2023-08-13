«ПСЖ» повесил серьёзный ценник на Верратти

Итальянский опорник «ПСЖ» Марко Верратти имеет вариант трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии, об этом рапортует TF1.

Согласно данным источника, в услугах 30-летнего полузащитника заинтересован «Аль-Хиляль». Руководство саудовского клуба готово предложить за игрока 50 миллионов евро. Однако эта сумма не устраивает парижский гранд. Боссы чемпиона Франции хотят выручить с продажи Верратти порядка 80 миллионов евро.

Напомним, что Марко выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Срок действующего трудового соглашения хавбека с клубом истекает по завершении сезона-2025/2026.