Энрике высказался о появлении Мбаппе в раздевалке «ПСЖ»

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике высказался касательно появления нападающего Килиана Мбаппе в раздевалке команды перед поединком первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:0).

«Килиан находился в раздевалке перед игрой? Что в этом странного? Тут нечего комментировать. Я уже все сказал по этой ситуации», - передает слова испанского специалиста AS.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от нового контракта с парижским грандом. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года. Из-за разногласий руководство приняло решение отстранить звездного футболиста от первой команды.