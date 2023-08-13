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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ»

13 Августа 2023 • 08:51 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе, которого отстранили от первой команды «ПСЖ», может заключить новый контракт с французским топ-клубом. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Андрес Рамос.

Как утверждает источник, отношения между игроком и руководством в последнее время улучшились. Вполне вероятно, что стороны вновь сядут за стол переговоров и договорятся о новой сделке.

Ранее Килиан объявил, что не хочет продлевать сотрудничество с парижанами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета следующего года. Главным претендентом на подписание форварда назывался мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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