Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе, которого отстранили от первой команды «ПСЖ», может заключить новый контракт с французским топ-клубом. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Андрес Рамос.

Как утверждает источник, отношения между игроком и руководством в последнее время улучшились. Вполне вероятно, что стороны вновь сядут за стол переговоров и договорятся о новой сделке.

Ранее Килиан объявил, что не хочет продлевать сотрудничество с парижанами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета следующего года. Главным претендентом на подписание форварда назывался мадридский «Реал».