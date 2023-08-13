Реакция Мбаппе на переход Дембеле в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на подписание вингера Усмана Дембеле. Полузащитник переехал в столицу Франции из каталонской «Барселоны».

«Приветствую дома, брат. Очень рад тебя здесь видеть. Все только начинается», - оставил сообщение нападающий в своих социальных сетях.

За трансфер Дембеле парижский гранд выплатил «Барселоне» 50 миллионов евро. С футболистом был подписан долгосрочный трудовой договор.

В минувшем сезоне Усман принял участие в 35 поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и девять результативных передач.