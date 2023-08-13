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Рамуш оценил старт «ПСЖ» в Лиге 1

13 Августа 2023 • 07:45 Комментировать

Новичок «ПСЖ» Гонсалу Рамуш высказался о неудачном старте команды в Лиге 1. В первом туре парижане не смогли победить «Лорьян», завершив матч вничью со счетом 0:0.

«Я способен играть лучше. В этом матче соперник хорошо действовал в обороне, мы старались забить, но у нас не получилось этого сделать. Однако это лишь начало, «ПСЖ» будет улучшать свою игру и сражаться. Мы можем добиться намного большего», - передает слова португальского форварда RMC Sport.

Напомним, что Гонсалу перешел в «ПСЖ» на правах аренды из лиссабонской «Бенфики». Соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024.

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ПСЖ Гонсалу Рамуш
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