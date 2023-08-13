«Фенербахче» усилится игроком, на которого претендовал «Зенит»

Атакующий полузащитник Дженгиз Юндер продолжит карьеру в стамбульском «Фенербахче», об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Сегодня, 13 августа, игрок пройдет медицинское обследование и заключит трудовое соглашение с «канарейками». В настоящий момент правами на 26-летнего исполнителя владеет французский «Марсель».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к турецкому вингеру со стороны петербургского «Зенита».

Дженгиз выступал за «Марсель» с лета 2021 года, куда перебрался из «Ромы». В прошлом сезоне чемпионата Франции Юндер провел 37 поединков, в которых забил пять мячей (один – с пенальти) и сделал четыре результативные передачи.