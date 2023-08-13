«Аль-Хиляль» сделал грандиозное предложение Неймару

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может попрощаться с европейским футболом.

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, вечером субботы бразилец получил от «Аль-Хиляля» предложение, которое описывается как сверхвыгодное. Отмечается, что 31-летнего игрока соблазнил такой вариант продолжения карьеры. В настоящий момент между сторонами ведутся переговоры. «ПСЖ» готов расстаться со звёздным форвардом.

В подписании Неймара, чей действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года, также заинтересована «Барселона». По оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 60 млн евро.