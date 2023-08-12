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Чемпионат Франции. Лига 1

Пайе продолжит карьеру в Бразилии

12 Августа 2023 • 23:11 Комментировать
Ред Булл Брагантино
...
Васко да Гама
15.08 03:00

Французский полузащитник Димитри Пайе согласовал контракт с «Васко да Гама».

В конце июля 36-летний футболист покинул «Марсель», став свободным агентом. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, в субботу Пайе заключил с бразильским «Васко да Гама» договор, рассчитанный до середины 2025 года. У атакующего хавбека были предложения от французских клубов, однако он отклонил их из уважения к «Марселю».

В активе Димитри Пайе в общей сложности 103 забитых гола и 130 результативных пасов в 492 матчах Лиги 1. Экс-игрок сборной Франции также известен по выступлениям в Англии за лондонский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Васко Да Гама Димитри Пайе трансферы футбола - лето 2023
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