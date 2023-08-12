«Марсель» одержал волевую победу в матче с «Реймсом»

«Марсель» открывал сезон матчем против «Реймса» и не имел большого перевеса над соперником. К тому же фаворит пропустил уже на 10-й минуте после удара Ито Дзюни. Унахи Аззедин с дальнего расстояния вколотил мяч в сетку и сравнял счет. Дзюня оформил дубль под занавес тайма, но ВАР показал, что в голевой атаке мяч выходил за пределы поля. Второй тайм был менее событийным, а на 73-й минуте Витор Оливейра вырвал для «Марселя» победу - 2:1.