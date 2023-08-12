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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» одержал волевую победу в матче с «Реймсом»

12 Августа 2023 • 20:14 Комментировать
Марсель
2:1
Реймс
окончен

«Марсель» открывал сезон матчем против «Реймса» и не имел большого перевеса над соперником. К тому же фаворит пропустил уже на 10-й минуте после удара Ито Дзюни. Унахи Аззедин с дальнего расстояния вколотил мяч в сетку и сравнял счет. Дзюня оформил дубль под занавес тайма, но ВАР показал, что в голевой атаке мяч выходил за пределы поля. Второй тайм был менее событийным, а на 73-й минуте Витор Оливейра вырвал для «Марселя» победу - 2:1.

Протокол игры  
Марсель2:1Реймс
  10'Ито Дзюня (0:1)
(1:1) Унаи Аззедин23'  
(2:1) Оливейра Витор73'  
Лопес ПауКлосс ЖонатанЖиго СамуэльМБемба ШансельЛоди Ренан  59'Муге Франсуа 51' (Сарр Исмаила ( 51') Ронжье Валентин 67' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 67') Кондогбия ЖоффрейУнаи Аззедин 83' (Арит Амин ( 83') Оливейра Витор 83' (Гендузи Маттео ( 83') Ндиайе Ильман 67' (Верету Жордан ( 67')
Запасные: Туре СулейманСогло ЭмранНадир БилалБланко Рубен
Диуф ЙеваннФоке ТомасОкуму ДжозефАбдельамид ЮнисУилсон-Эсбранд Джош  45' 80' (Куду Теренс ( 80') Ричардсон Амир  57' 60' (Теума Тедди ( 60') Матусива АзорИто ДзюняМанетси Маршал  36' 80' (Атангана-Эдоа Валентин ( 80') Хадра Реда 60' (Салама Амин ( 60') Дьяките Умар 60' (Накамура Кейто ( 60')
Запасные: Диаките ИбрахимОльеро АлександрMamadou DiakhonДумбия Камори
12 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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