«Марсель» одержал волевую победу в матче с «Реймсом»

«Марсель» открывал сезон матчем против «Реймса» и не имел большого перевеса над соперником. К тому же фаворит пропустил уже на 10-й минуте после удара Ито Дзюни. Унахи Аззедин с дальнего расстояния вколотил мяч в сетку и сравнял счет. Дзюня оформил дубль под занавес тайма, но ВАР показал, что в голевой атаке мяч выходил за пределы поля. Второй тайм был менее событийным, а на 73-й минуте Витор Оливейра вырвал для «Марселя» победу - 2:1.
Протокол игры
|10'Ито Дзюня (0:1)
|(1:1) Унаи Аззедин23'
|(2:1) Оливейра Витор73'
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Жиго Самуэль•МБемба Шансель•Лоди Ренан• 59'Муге Франсуа51' (Сарр Исмаила (51') •Ронжье Валентин67' (Обамеянг Пьер-Эмерик (67') •Кондогбия Жоффрей•Унаи Аззедин83' (Арит Амин (83') •Оливейра Витор83' (Гендузи Маттео (83') •Ндиайе Ильман67' (Верету Жордан (67')
Запасные: Туре Сулейман•Согло Эмран•Надир Билал•Бланко Рубен
Диуф Йеванн•Фоке Томас•Окуму Джозеф•Абдельамид Юнис•Уилсон-Эсбранд Джош 45'80' (Куду Теренс (80') •Ричардсон Амир 57'60' (Теума Тедди (60') •Матусива Азор•Ито Дзюня•Манетси Маршал 36'80' (Атангана-Эдоа Валентин (80') •Хадра Реда60' (Салама Амин (60') •Дьяките Умар60' (Накамура Кейто (60')
12 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).
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