Луис Энрике: «Факты превыше слов»

Наставника парижского «ПСЖ» попросили прокомментировать слухи о том, что клуб расстанется с Неймаром. Новый тренер клуба Луис Энрике не стал прямо отвечать на вопрос, вместо этого он дал комментарий, суть которого сводится к тому, что это, мол, частное дело клуба, и слова тут не особо, дескать, важны.

- Клуб превыше всего, не может быть игрока выше клуба. Я не люблю тиражировать свои переговоры с игроками, и не буду делать это. Слова могут говорить одно, факты говорят другое, много больше, - заявил Луис Энрике, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.