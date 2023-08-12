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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Фенербахче» анонсировал трансфер Юндера

12 Августа 2023 • 20:06 Комментировать

«Фенербахче» объявил о том, что клуб достиг принципиальной договорённости по трансферу атакующего полузащитника Дженгиза Юндера. «Канарейки» отмечают, что в субботу вечером 26-летний футболист прибудет в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и окончательно оформить переход.

В «Фенербахче» Юндер переходит из «Марселя». За клуб Лиги 1 турецкий футболист провёл 93 официальных матча, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативный передач на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Фенербахче Дженгиз Юндер трансферы футбола - лето 2023
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