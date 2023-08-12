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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» оценил трансфер Дембеле

12 Августа 2023 • 13:51 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о подписании атакующего полузащитника Усмана Дембеле. Игрок был приобретен у каталонской «Барселоны» за 50 миллионов евро.

«Рад видеть Усмана Дембеле в нашем клубе. Он станет важным игроком команды. Горжусь, что в «ПСЖ» появился еще один чемпион мира из сборной Франции. Наш клуб начинает новую великую эру», - передает слова руководителя клубная пресс-служба.

26-летний вингер подписал с парижским грандом долгосрочный контракт, рассчитанный до конца июня 2028 года.

С 2017 по 2023 год Дембеле защищал цвета каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Усман Дембеле
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