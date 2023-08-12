Дембеле прокомментировал трансфер в «ПСЖ»

Атакующий полузащитник Усман Дембеле прокомментировал свой трансфер из каталонской «Барселоны» в «ПСЖ». Игрок заключил с французским топ-клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2028 года. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

«Очень рад пополнить ряды «ПСЖ». Не могу дождаться, когда сыграю за парижан первый матч. Надеюсь, что продолжу прогрессировать и заставлю всех болельщиков гордиться мной», - передает слова 26-летнего полузащитника пресс-служба клуба.

Напомним, что Дембеле выступал за «сине-гранатовых» с 2017 по 2023 год.