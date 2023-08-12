Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле прокомментировал трансфер в «ПСЖ»

12 Августа 2023 • 12:44 Комментировать

Атакующий полузащитник Усман Дембеле прокомментировал свой трансфер из каталонской «Барселоны» в «ПСЖ». Игрок заключил с французским топ-клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2028 года. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

«Очень рад пополнить ряды «ПСЖ». Не могу дождаться, когда сыграю за парижан первый матч. Надеюсь, что продолжу прогрессировать и заставлю всех болельщиков гордиться мной», - передает слова 26-летнего полузащитника пресс-служба клуба.

Напомним, что Дембеле выступал за «сине-гранатовых» с 2017 по 2023 год.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08.23 в 18:00
Марсель Марсель
Реймс Реймс
1.70 4.00 4.90
Видео
12.08.23 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Лорьян Лорьян
1.23 7.40 12.00
Видео
13.08.23 в 14:00
Брест Брест
Ланс Ланс
3.95 3.55 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
13:51 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» оценил трансфер Дембеле
13:36 · Испания. Ла Лига
«Я получил воспоминания, которые навсегда останутся в сердце», – Дембеле попрощался с «Барселоной»
13:14 · Франция. Лига 1
Мбаппе и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на первый матч Лиги 1
12:52 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» готовит первое предложение по трансферу Коло-Муани
12:44 · Франция. Лига 1
Дембеле прокомментировал трансфер в «ПСЖ»
10:51 · Испания. Ла Лига
Фати понимает, что его игровое время станет ещё меньше в случае прихода Неймара
10:35 · Италия. Серия А
Моуринью хочет усилить «Рому» двумя игроками «ПСЖ»
10:28 · Италия. Серия А
Матич разозлил руководство «Ромы»
08:07 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле подписал контракт с «ПСЖ» 3
02:56 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» приняли решение по Кейлору Навасу
02:06 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» почти смирился с уходом Коло-Муани в «ПСЖ» слухи
01:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не станет платить Неймару больше 10 млн евро в год
00:01 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» ждут, когда Неймар расторгнет контракт с «ПСЖ» слухи
11 Августа
23:58 · Франция. Лига 1
«Лилль» перед финальным свистком ушёл от поражения в матче против «Ниццы»
23:33 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - «Лорьян»: прогноз на матч чемпионата Франции – 12 августа 2023
Все новости
Рекомендуем