«Лилль» перед финальным свистком ушёл от поражения в матче против «Ниццы»

В пятницу стартовал новый чемпионат Франции матчем «Ницца» - «Лилль». Гости чаще контролировали мяч, но в остальном ни у кого серьезного перевеса не было. Более того, атака на 18-й минуте едва не принесла хозяевам победу. Теремас Моффи здорово сыграл на Гаэтана Лаборда, а тот эффектно перебросил голкипера. В конце первого тайма Реми Кабелла обязан был забивать, но вратарь парировал. На пятой компенсированной минуте поединка Анхель Гомес выполнил очередной прострел к воротам хозяев, и Бафоде Диаките здорово пробил головой - 1:1.