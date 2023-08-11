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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» перед финальным свистком ушёл от поражения в матче против «Ниццы»

11 Августа 2023 • 23:58 Комментировать
Ницца
1:1
Лилль
окончен

В пятницу стартовал новый чемпионат Франции матчем «Ницца» - «Лилль». Гости чаще контролировали мяч, но в остальном ни у кого серьезного перевеса не было. Более того, атака на 18-й минуте едва не принесла хозяевам победу. Теремас Моффи здорово сыграл на Гаэтана Лаборда, а тот эффектно перебросил голкипера. В конце первого тайма Реми Кабелла обязан был забивать, но вратарь парировал. На пятой компенсированной минуте поединка Анхель Гомес выполнил очередной прострел к воротам хозяев, и Бафоде Диаките здорово пробил головой - 1:1.

Протокол игры  
Ницца1:0Лилль
(1:0) Лаборд Гаэтан18'  
Булка МарцинАталь Юсеф  35' 46' (Лотомба Жордан ( 46') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенСансон МорганНдайишимийе ЮссуфТюрам Кефрен  55' 57' (Диоп Софьян ( 57') Лаборд Гаэтан  45' 58' (Гессан Эванн ( 58') Моффи Теремас 81' (Будауи Хишем ( 81') Бога Жереми 57' (Росарио Пабло ( 57')
Запасные: Бульхенди ТеддиБуанани БадрединБелахяне РедаАмрауи Аюб
Шевалье ЛюкаСантос Тиаго  45'Диаките БафодеРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесБалеба Карлос 61' (Гомес Анхель ( 61') Андре БенжаминВиржинюс Алан 67' (Жегрова Эдон ( 67') Кабелла Реми 80' (Языджи Юсуф ( 80') Харальдссон Хакон-Арнар  38' 81' (Гудмундссон Габриэль ( 81') Дэвид Джонатан
Запасные: Якубех АдамAaron MaloudaOusmane ToureНегрель ТомЙоро Лени
11 августа. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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