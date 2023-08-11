«Лилль» перед финальным свистком ушёл от поражения в матче против «Ниццы»

В пятницу стартовал новый чемпионат Франции матчем «Ницца» - «Лилль». Гости чаще контролировали мяч, но в остальном ни у кого серьезного перевеса не было. Более того, атака на 18-й минуте едва не принесла хозяевам победу. Теремас Моффи здорово сыграл на Гаэтана Лаборда, а тот эффектно перебросил голкипера. В конце первого тайма Реми Кабелла обязан был забивать, но вратарь парировал. На пятой компенсированной минуте поединка Анхель Гомес выполнил очередной прострел к воротам хозяев, и Бафоде Диаките здорово пробил головой - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Лаборд Гаэтан18'
Булка Марцин•Аталь Юсеф 35'46' (Лотомба Жордан (46') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган•Ндайишимийе Юссуф•Тюрам Кефрен 55'57' (Диоп Софьян (57') •Лаборд Гаэтан 45'58' (Гессан Эванн (58') •Моффи Теремас81' (Будауи Хишем (81') •Бога Жереми57' (Росарио Пабло (57')
Шевалье Люка•Сантос Тиаго• 45'Диаките Бафоде•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Балеба Карлос61' (Гомес Анхель (61') •Андре Бенжамин•Виржинюс Алан67' (Жегрова Эдон (67') •Кабелла Реми80' (Языджи Юсуф (80') •Харальдссон Хакон-Арнар 38'81' (Гудмундссон Габриэль (81') •Дэвид Джонатан
11 августа. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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