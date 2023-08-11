​Форварда «Монако» Бен-Йеддера арестовали, но отпустили под залог

В отношении нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера были выдвинуты обвинения по нескольким статьям, в том числе обвинение в изнасиловании. Как сообщает RMC Sport, 32-летнего футболиста арестовали, но сразу же отпустили под залог в 900 тысяч евро. В рамках этого дела обвиняемым также является младший брат Бен-Йеддера.

За «Монако» Бен-Йеддер выступает с середины августа 2019 года. За это время нападающий провёл 167 матчей, в которых записал на свой счёт 98 голов и 32 результативных паса на партнёров.

В первом туре Лиги 1 «Монако» сыграет против «Клермона». Игра пройдёт в воскресенье, 13 августа.