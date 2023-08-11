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Юндер продолжит карьеру в турецком топ-клубе, им интересовался «Зенит»

11 Августа 2023 • 19:11 Комментировать
Фенербахче
...
Газиантеп
13.08 21:45

26-летний турецкий полузащитник Дженгиз Юндер продолжит карьеру в составе стамбульского «Фенербахче». О практически завершённом трансфере из «Марселя» сообщает в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

«Фенербахче» достиг договорённости с «Марселем» о полноценном трансфере игрока – сделка завершается. В ближайшее время Юндер готов отправиться на медицинский осмотр в новой команде», - пишет Романо.

Напомним, ранее в карьере Юндер выступал только за два турецких клуба – родной «Алтынорду» и «Истанбул Башакшехир». После в 2015 году он перешёл в «Рому».

Ранее сообщалось об интересе к турку из питерского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Фенербахче Дженгиз Юндер трансферы футбола - лето 2023
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