Юндер продолжит карьеру в турецком топ-клубе, им интересовался «Зенит»

26-летний турецкий полузащитник Дженгиз Юндер продолжит карьеру в составе стамбульского «Фенербахче». О практически завершённом трансфере из «Марселя» сообщает в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

«Фенербахче» достиг договорённости с «Марселем» о полноценном трансфере игрока – сделка завершается. В ближайшее время Юндер готов отправиться на медицинский осмотр в новой команде», - пишет Романо.

Напомним, ранее в карьере Юндер выступал только за два турецких клуба – родной «Алтынорду» и «Истанбул Башакшехир». После в 2015 году он перешёл в «Рому».

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