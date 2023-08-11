Неймар рискует не сыграть в стартовом матче «ПСЖ»

Звездный форвард Неймар может пропустить матч первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Игрок не принимал участия в сегодняшней тренировке команды.

«Неймар восстанавливается после вируса и занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале», - отрапортовала клубная пресс-служба.

Матч между «ПСЖ» и «Лорьяном» состоится в субботу, 12 августа, в столице Франции.

В прошлом сезоне парижский гранд завоевал чемпионский титул Лиги 1. Неймар принял участие в 20 матчах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

«ПСЖ» принял решение по Неймару