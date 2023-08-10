​«ПСЖ» попытался надавить на Мбаппе, отправив письмо

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» не желают идти навстречу друг другу. Ранее футболист объявил о нежелании продлевать контракт, а клуб – о недопустимости ухода Мбаппе свободным агентом в следующем году. С тех пор стороны не приблизились к разрешению ситуации. Футболиста не взяли в предсезонное турне, но, судя по всему, это никак не повлияло на его позицию.

Как сообщает L’Equipe, на прошлой неделе «ПСЖ» отправил 24-летнему Мбаппе новое письмо, в котором попытался надавить на игрока. В письме говорится о том, что в случае бесплатного ухода Килиана клубу придётся продать ключевых футболистов, пересмотреть политику по игрокам академии и уволить многих сотрудников.

Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» своё решение по будущему