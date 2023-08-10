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​«ПСЖ» попытался надавить на Мбаппе, отправив письмо

10 Августа 2023 • 18:47 Комментировать (2)

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» не желают идти навстречу друг другу. Ранее футболист объявил о нежелании продлевать контракт, а клуб – о недопустимости ухода Мбаппе свободным агентом в следующем году. С тех пор стороны не приблизились к разрешению ситуации. Футболиста не взяли в предсезонное турне, но, судя по всему, это никак не повлияло на его позицию.

Как сообщает L’Equipe, на прошлой неделе «ПСЖ» отправил 24-летнему Мбаппе новое письмо, в котором попытался надавить на игрока. В письме говорится о том, что в случае бесплатного ухода Килиана клубу придётся продать ключевых футболистов, пересмотреть политику по игрокам академии и уволить многих сотрудников.

Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» своё решение по будущему


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
10 Августа 2023 в 19:15
черепатушка -
ой черепатушка
дверку в норку ты
отварятушка
а я каза с бережку пришла
тибе рыбки принесла..
рррыыыыыыыыыыыыыыыыыыы!!!!!!!!!!!!
А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
10 Августа 2023 в 19:14
Поклонитесь ещё ему .. Хе...
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