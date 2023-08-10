Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансферную сагу вокруг 24-летнего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который не переходит в мадридский «Реал» и не продлевает контракт с французским клубом.

- Мбаппе, по-моему, сам не знает, чего он хочет. Что его не устраивает во Франции, в Париже? Хочется чего-то нового? Тогда пускай едет в Саудовскую Аравию, там будет у него новая ставка по деньгам. В «Реале» ему дадут столько? Славы он хочет? Так она у него уже есть. Играй себе в своём клубе дальше, в чём проблема? Хочет выиграть Лигу чемпионов? Зато он уже выиграл чемпионат мира.