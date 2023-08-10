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​Неймар уходит из «ПСЖ» - у звезды пока есть два варианта

10 Августа 2023 • 17:45 Комментировать

Звёздный Неймар не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний бразилец и парижский клуб в настоящий момент работают над поиском решения, которое позволит им как можно скорее расстаться.

Отмечается, что у Неймара есть предложения от «Аль-Хиляля» и из МЛС. Что касается «Барселоны», то в каталонском клубе ещё не решили, стоит ли пробовать вернуть бразильца.

В 2017 году за трансфер Неймара «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор самый дорогой в истории.

«Аль-Хиляль» готов предложить Неймару большие деньги – названа сумма

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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