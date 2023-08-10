Французский полузащитник Морган Шнайдерлин покинул турецкий «Коньяспор» спустя всего неделю после официального объявления трансфера. Пресс-служба клуба сделала соответствующее заявление.

«Морган Шнайдерлин, профессиональный футболист, о трансфере которого мы недавно объявили, сообщил нашему руководству, что хочет уйти по семейным причинам. По итогам консультаций и оценок наш клуб рассмотрел его запрос и расторг контракт по обоюдному согласию», - пишет пресс-служба «Коньяспора».

После ухода из клуба турецкой Суперлиги экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» снова стал свободным агентом. До текущего лета права на 33-летнего футболиста принадлежали «Ницце».