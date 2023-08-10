Агент: «Головин с нетерпением ждёт начала чемпионата»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о предстоящем старте нового сезона чемпионата Франции.

«Головин готовится к первому туру. Скоро первая игра, выезд к «Клермону». Он себя хорошо чувствует, работает. Ждет с нетерпением начало чемпионата», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

При этом агент не стал отвечать на вопрос о возможном уходе Головина из «Монако», отметив, что футболист постарается помочь команде в реализации поставленных задач.

Напомним, 27-летний хавбек выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне «монегаски» финишировали на шестой строчке в чемпионате Франции и остались без еврокубков.

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Монако» в гостях сыграет с «Клермоном». Встреча пройдет 13 августа и начнется в 16:00 по мск.