Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Головин с нетерпением ждёт начала чемпионата»

10 Августа 2023 • 16:24 Комментировать
Клермон
...
Монако
13.08 16:00

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о предстоящем старте нового сезона чемпионата Франции.

«Головин готовится к первому туру. Скоро первая игра, выезд к «Клермону». Он себя хорошо чувствует, работает. Ждет с нетерпением начало чемпионата», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

При этом агент не стал отвечать на вопрос о возможном уходе Головина из «Монако», отметив, что футболист постарается помочь команде в реализации поставленных задач.  

Напомним, 27-летний хавбек выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне «монегаски» финишировали на шестой строчке в чемпионате Франции и остались без еврокубков.

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Монако» в гостях сыграет с «Клермоном». Встреча пройдет 13 августа и начнется в 16:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН МОНАКО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
17:20 · Италия. Серия А
Известна сумма трансфера Закарии из «Ювентуса» в «Монако»
17:15 · Франция. Лига 1
Шнайдерлин покинул «Коньяспор» спустя неделю после объявления трансфера официально
16:24 · Франция. Лига 1
Агент: «Головин с нетерпением ждёт начала чемпионата»
15:56 · Италия. Серия А
«Галатасарай» близок к соглашению с «ПСЖ» по трансферу Паредеса, но сам игрок хочет в другую команду
15:46 · Испания. Ла Лига
​Дембеле прошёл обследование для «ПСЖ»
12:34 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» назвал сумму, какую заплатит за Неймара 1
12:00 · Англия. Премьер-лига
Бенжамен Менди готовится подать в суд на «Манчестер Сити»
11:11 · Германия. Бундеслига
Защитник «Лиона» Люкеба в ближайшее время станет игроком «РБ Лейпцига»
10:00 · Франция. Лига 1
«Бешикташ» сделал предложение Малиновскому
09:34 · Франция. Лига 1
Энрике решил выгнать Неймара из «ПСЖ»
08:45 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может купить нападающего за 80 миллионов евро
08:39 · Испания. Ла Лига
Дембеле до конца дня может стать игроком «ПСЖ» 1
07:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готовит суровое наказание для Мбаппе
01:52 · Испания. Ла Лига
Неймар начал задумываться о возвращении в «Барселону» спустя всего два месяца после перехода в «ПСЖ» 2 слухи
01:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» согласовал с клубом АПЛ переход Экитике слухи
Все новости
Рекомендуем