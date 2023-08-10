​Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» своё решение по будущему

Будущее Килиана Мбаппе остаётся темой номер один в мире трансферов прямо сейчас. Как сообщает на своих страницах Le Parisien, во вторник Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи о том, что его позиция по будущему нисколько не изменилась. Футболист не собирается уходить из клуба этим летом – он настроен отработать контракт, который рассчитан до конца июня 2024 года.

В июне аль-Хелаифи публично говорил, что «ПСЖ» не может позволить себе отпустить Мбаппе бесплатно через год, поэтому игрока продадут этим летом, если он не продлит контракт. В последнее время слухи связывали Килиана с рядом клубов. В прессе писали о разных вариантах, в том числе об уходе 24-летнего звёздного игрока в платную аренду на год.

Ранее проскакивала информация о том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о переходе следующим летом.