«Аль-Хиляль» назвал сумму, какую заплатит за Неймара

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар является трансферной целью саудовского «Аль-Хиляля». Согласно данным Relevo, клуб из чемпионата Саудовской Аравии готов выделить на сделку 200 миллионов евро.

В эту сумму входят затраты на трансфер 31-летнего нападающего, а также его зарплата по трехлетнему трудовому договору. «ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Аль-Хиляль», поскольку не хочет усиливать конкурентов в Европе.

Напомним, что трансфер бразильца в «ПСЖ» остается самым дорогим в истории футбола. Сделка обошлась клубу в 222 миллиона евро. Срок трудового договора нападающего с парижанами истекает летом 2025 года.