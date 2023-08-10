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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» назвал сумму, какую заплатит за Неймара

10 Августа 2023 • 12:34 Комментировать

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар является трансферной целью саудовского «Аль-Хиляля». Согласно данным Relevo, клуб из чемпионата Саудовской Аравии готов выделить на сделку 200 миллионов евро.

В эту сумму входят затраты на трансфер 31-летнего нападающего, а также его зарплата по трехлетнему трудовому договору. «ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Аль-Хиляль», поскольку не хочет усиливать конкурентов в Европе.

Напомним, что трансфер бразильца в «ПСЖ» остается самым дорогим в истории футбола. Сделка обошлась клубу в 222 миллиона евро. Срок трудового договора нападающего с парижанами истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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