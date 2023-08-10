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Чемпионат Франции. Лига 1

«Бешикташ» сделал предложение Малиновскому

10 Августа 2023 • 10:00 Комментировать

30-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский может уйти из «Марселя» в нынешнее трансферное окно, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, в подписании хавбека заинтересован стамбульский «Бешикташ». Руководство турецкого клуба сделало предложение игроку, однако тот пока не дал окончательного ответа.

Малиновский больше склоняется к возвращению в Серию А, где в его услугах заинтересован «Торино». Ранее Руслан выступал в Италии за «Аталанту».

В сезоне-2022/2023 Руслан сыграл 20 матчей в чемпионате Франции. Полузащитник забил гол и сделал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Марсель Руслан Малиновский трансферы футбола - лето 2023
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