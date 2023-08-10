«ПСЖ» готовит суровое наказание для Мбаппе

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не примет участия в матче первого тура Лиги 1 против «Лорьяна», об этом рапортуют журналисты ESPN. Встреча состоится в субботу, 12 августа.

Источник отмечает, что руководство парижан намерено отстранить игрока от первой команды до конца сезона-2023/2024, если не получится продать его этим летом. В настоящий момент Мбаппе поддерживает форму с резервистами. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года.

Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал». «ПСЖ» готов отпустить нападающего, если за него предложат не менее 150 миллионов евро.