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«ПСЖ» готовит суровое наказание для Мбаппе

10 Августа 2023 • 07:40 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не примет участия в матче первого тура Лиги 1 против «Лорьяна», об этом рапортуют журналисты ESPN. Встреча состоится в субботу, 12 августа.

Источник отмечает, что руководство парижан намерено отстранить игрока от первой команды до конца сезона-2023/2024, если не получится продать его этим летом. В настоящий момент Мбаппе поддерживает форму с резервистами. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года.

Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал». «ПСЖ» готов отпустить нападающего, если за него предложат не менее 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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