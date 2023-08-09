На Неймара не рассчитывают в «ПСЖ» - источник

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике и футбольный советник клуба Луиш Кампуш в среду утром провели встречи с некоторыми футболистами. Как сообщает RMC Sport, в этом списке находятся Марко Верратти, Уго Экитике, Хуан Бернат, Ренату Саншеш и Неймар. По данным источника, на эту пятёрку игроков в «ПСЖ» не рассчитывают. Их даже не фотографировали для графики в рамках фотосессии LFP.

Ранее сообщалось о том, что Неймар может вернуться в «Барселону». Также серьёзный интерес к 31-летнему бразильцу приписывают «Аль-Хилялю».

Напомним, что Неймар играет за «ПСЖ» с лета 2017 года. Тогда за бразильца заплатили 222 миллиона евро – это рекорд мирового футбола.

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