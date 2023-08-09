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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» повесил серьёзный ценник на Неймара

09 Августа 2023 • 16:35 Комментировать

Неймар нынче является одним из героев мира трансферных слухов. Поговаривают, что 31-летний бразилец может покинуть «ПСЖ» до конца лета. При этом гранд Лиги 1 повесил на форварда серьёзный ценник. Как сообщает AS, «ПСЖ» не планирует продавать Неймара дешевле, чем за 150 миллионов евро.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» открыт к варианту с уходом Неймара в аренду с опцией обязательного выкупа.

В 2017 году за подписание Неймара «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся самым дорогим в истории футбола. Действующий контракт Неймара в Париже рассчитан до средины 2025 года.

«Аль-Хиляль» готов предложить Неймару большие деньги – названа сумма

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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