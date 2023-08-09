Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» готов предложить Неймару большие деньги – названа сумма

09 Августа 2023 • 13:47 Комментировать

Будущее Неймара остаётся обсуждаемым. Интерес к звёздному бразильцу из «ПСЖ» по-прежнему проявляет «Аль-Хиляль». Как сообщает L’Equipe, саудовский клуб готов предложить Неймару 80 миллионов евро в год в качестве зарплаты.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Неймар был бы не против перебраться в «Аль-Хиляль» при условии дальнейшего перехода в «Барселону» на правах аренды.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году за трансфер бразильского нападающего «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

​Неймар вернётся в «Барселону» - источник

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Агент Балерди высказался насчёт слухов о «Спартаке»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Источник: Переход Балерди в «Спартак» этим летом невозможен
13:47 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» готов предложить Неймару большие деньги – названа сумма
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Марселя» Балерди слухи
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выбирает между двумя полузащитниками
09:17 · Испания. Ла Лига
Неймар согласен перебраться в Саудовскую Аравию, если его отпустят в аренду в «Барселону»
07:31 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может получить нового владельца
07:26 · Франция. Лига 1
Брат Холанна станет одноклубником Кузяева
02:00 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» убрал с фасада домашнего стадиона гигантское изображение Мбаппе
01:08 · Испания. Ла Лига
Алемани ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к Неймару
00:46 · Испания. Ла Лига
Романо: «Президент «ПСЖ» в ярости от договорённости Мбаппе с «Реалом»
00:27 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Барселоне» будет очень не хватать Дембеле» 2
00:17 · Франция. Лига 1
В «Аль-Хиляле» уверены, что «ПСЖ» продаст Верратти за 60 млн евро слухи
00:09 · Испания. Ла Лига
Алемани: «Дембеле переходит в «ПСЖ», осталось лишь подписать некоторые документы»
08 Августа
23:43 · Испания. Ла Лига
Хави отреагировал на слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем