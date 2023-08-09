«Аль-Хиляль» готов предложить Неймару большие деньги – названа сумма

Будущее Неймара остаётся обсуждаемым. Интерес к звёздному бразильцу из «ПСЖ» по-прежнему проявляет «Аль-Хиляль». Как сообщает L’Equipe, саудовский клуб готов предложить Неймару 80 миллионов евро в год в качестве зарплаты.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Неймар был бы не против перебраться в «Аль-Хиляль» при условии дальнейшего перехода в «Барселону» на правах аренды.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году за трансфер бразильского нападающего «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

​Неймар вернётся в «Барселону» - источник