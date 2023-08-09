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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар выбрал место, где хочет играть после «ПСЖ»

09 Августа 2023 • 12:05 Комментировать

Бразильский форвард Неймар может уйти из «ПСЖ» в текущее трансферное окно, об этом отрапортовали журналисты Relevo.

Как стало известно источнику, руководство парижского топ-клуба готово рассмотреть предложения по 31-летнему игроку. Неймар имеет несколько вариантов трудоустройства – бразильца хотят видеть в АПЛ, МЛС и чемпионате Саудовской Аравии. Нападающий отдает предпочтение переезду в США.

Действующий контракт форварда с парижским клубом рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 20 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

«ПСЖ» назвал минимальный ценник Неймара

Топ-клуб АПЛ договаривается с Неймаром

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ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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