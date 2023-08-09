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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может получить нового владельца

09 Августа 2023 • 07:31 Комментировать

Французский «ПСЖ» может обзавестись новым владельцем. По сообщениям журналистов Lequipe, на днях президент парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи провел встречу с руководством Arctors Partners.

Согласно сведениям источника, американский инвестиционный фонд собирается приобрести до 15 процентов акций парижского клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне «ПСЖ» в очередной раз за последние годы стал чемпионом Франции. В Лиге чемпионов команда потерпела фиаско, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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