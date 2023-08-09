«ПСЖ» может получить нового владельца

Французский «ПСЖ» может обзавестись новым владельцем. По сообщениям журналистов Lequipe, на днях президент парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи провел встречу с руководством Arctors Partners.

Согласно сведениям источника, американский инвестиционный фонд собирается приобрести до 15 процентов акций парижского клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне «ПСЖ» в очередной раз за последние годы стал чемпионом Франции. В Лиге чемпионов команда потерпела фиаско, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».