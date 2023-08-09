Брат Холанна станет одноклубником Кузяева

22-летний норвежский форвард Джонатан Браут Брунес, выступающий на родине за «Стремсгодсет», может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом рапортуют журналисты издания Footmercato.

По сведениям источника, в услугах скандинава заинтересован «Гавр». Стороны провели переговоры и близки к подписанию трудового соглашения. Стоит отметить, что Джонатан является двоюродным братом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

В текущее трансферное окно ряды «Гавра» пополнил экс-полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев. Россиянин заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение.