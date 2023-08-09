«ПСЖ» убрал с фасада домашнего стадиона гигантское изображение Мбаппе

«ПСЖ» продолжает сигнализировать о том, что Килиан Мбаппе стал персоной нон-грата в клубе после шести лет выступлений за него. Руководство клуба распорядилось убрать с фасада домашней арены клуба большое изображение Килиана, что и было незамедлительно сделано под удивленные взгляды парижан - чай, не Париж не Киев все-таки...

Напомним, что конфликт игрока и клуба разгорелся из-за его нежелания «продаваться» - Мбаппе решил провести еще год в клубе, а уже потом, в качестве свободного агента, двинуть за хорошей зарплатой в способный предложить ее ему клуб. При таком раскладе он, скорее всего, будет вынужден фактически пропустить предстоящий сезон.