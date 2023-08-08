Дэвид отказал клубу, в который перешёл Малком

Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид не захотел переходить в саудовский «Аль-Хиляль», об этом отрапортовал журналист Джейкоб Стейнберг.

Как стало известно инсайдеру, саудовский клуб сделал предложение 23-летнему канадцу в размере 12 миллионов евро в год. Впрочем, Джонатан ответил отказом, поскольку на данном этапе карьеры хочет выступать в Европе.

По итогам прошлого сезона Дэвид вошел в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата Франции. Канадец записал на свой счет 24 гола в 37 поединках.

Контракт игрока с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость форварда составляет 60 миллионов евро.