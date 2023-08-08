Неймар может покинуть Европу ради рекордной зарплаты

У бразильского нападающего Неймара появился заманчивый вариант продолжения карьеры за пределами Европы. Согласно данным Footmercato, в услугах 31-летнего форварда заинтересован один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Неназванный претендент готов предложить звездному игроку трудовое соглашение с заработной платой в размере 300-400 миллионов евро за сезон. Реакция бразильца на такой вариант продолжения карьеры пока неизвестна.

Неймар перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. Действующий контракт нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2025 года.