Рамуш прокомментировал трансфер в «ПСЖ»

22-летний форвард Гонсалу Рамуш прокомментировал свой трансфер из лиссабонской «Бенфики» во французский «ПСЖ».

«Я очень счастлив оказаться в этом клубе. «ПСЖ» - один из самых больших клубов мира. У этой команды потрясающий подбор футболистов», - цитирует португальского нападающего пресс-служба клуба.

«ПСЖ» оформил аренду Гонсалу на один сезон с правом выкупа за 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий сыграл за лиссабонскую команду 47 поединков во всех турнирах. Рамуш отметился 27 забитыми мячами и 12 результативными передачами.