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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамуш прокомментировал трансфер в «ПСЖ»

08 Августа 2023 • 08:01 Комментировать

22-летний форвард Гонсалу Рамуш прокомментировал свой трансфер из лиссабонской «Бенфики» во французский «ПСЖ».

«Я очень счастлив оказаться в этом клубе. «ПСЖ» - один из самых больших клубов мира. У этой команды потрясающий подбор футболистов», - цитирует португальского нападающего пресс-служба клуба.

«ПСЖ» оформил аренду Гонсалу на один сезон с правом выкупа за 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий сыграл за лиссабонскую команду 47 поединков во всех турнирах. Рамуш отметился 27 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гонсалу Рамуш
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