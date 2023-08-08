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Отец Неймара отреагировал на новость об уходе бразильца из «ПСЖ»

08 Августа 2023 • 07:35 Комментировать

Нападающий Неймар не просил руководство «ПСЖ» о трансфере. Об этом рассказал отец футболиста в разговоре с представителями СМИ.

«Не подтверждаю эту новость. Этого не было. Lequipe публикует фейковую информацию», - передает слова отца Неймара Premier League Brasil.

Ранее сообщалось, что южноамериканский футболист может вернуться в каталонскую «Барселону».

Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барсы» в 2017 году. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. С того момента нападающий провел в составе парижского гранда 173 поединка, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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