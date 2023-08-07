«ПСЖ» назначил Рамушу медосмотр

Стало известно, когда нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш пройдёт медосмотр в составе «ПСЖ». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский форвард уже сегодня пройдёт главную часть всей процедуры.

«ПСЖ» оформит сделку на правах годичной аренды с обязательством выкупа за 65 миллионов евро. С учётом бонусов сумма может достичь 80 миллионов. Гонсалу должен заменить в команде Килиана Мбаппе, которого парижане отчаянно хотят продать до конца трансферного окна.

Рамуш ранее также был интересен «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии», но наиболее конкретный интерес исходил именно со стороны «ПСЖ».