Нападающий «Монако» Эмболо травмировал крестообразные связки

Швейцарский нападающий Брель Эмболо, выступающий в чемпионате Франции за «Монако», травмировал крестообразные связки во время тренировочного занятия. Об этом сообщается на официальном сайте монегасков.

В связи с повреждением Эмболо проведет в лазарете минимум несколько месяцев.

Брель пополнил ряды «Монако» летом прошлого года, перебравшись из гладбахской «Боруссии». В прошлом сезоне нападающий отметился 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 42 поединках. За сборную Швейцарии форвард провел 63 матча и забил 13 голов.