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Мбаппе не допустили к тренировкам с основой «ПСЖ»

07 Августа 2023 • 08:52 Комментировать (1)

Нападающий Килиан Мбаппе не будет допущен к тренировкам с основным составом «ПСЖ», об этом рапортует газета Marca. 24-летняя звезда продолжить поддерживать форму в компании футболистов, которых руководство парижан выставило на трансфер.

Напомним, что Мбаппе из-за нежелания продевать контракт был изолирован от команды. Нападающего не взяли в предсезонное турне парижан по Японии.

«ПСЖ» хочет продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал». Сумма потенциального трансфера оценивается в 180-200 миллионов евро.

«Реал» выдвинул важное условие Мбаппе, от которого зависит трансфер

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Sparrow88
07 Августа 2023 в 09:40
"24-летняя звезда продолжить поддерживать форму"
"что Мбаппе из-за нежелания продевать контракт"
Я конечно понимаю, что я зануда, часто жалуюсь на неверную инфу, но и на грамматику буду жаловаться. Соберитесь блин там уже )))
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