Мбаппе не допустили к тренировкам с основой «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе не будет допущен к тренировкам с основным составом «ПСЖ», об этом рапортует газета Marca. 24-летняя звезда продолжить поддерживать форму в компании футболистов, которых руководство парижан выставило на трансфер.

Напомним, что Мбаппе из-за нежелания продевать контракт был изолирован от команды. Нападающего не взяли в предсезонное турне парижан по Японии.

«ПСЖ» хочет продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал». Сумма потенциального трансфера оценивается в 180-200 миллионов евро.

«Реал» выдвинул важное условие Мбаппе, от которого зависит трансфер