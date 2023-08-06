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Чемпионат Франции. Лига 1

​Шкриньяр: «ПСЖ - один из самых важных клубов мира»

06 Августа 2023 • 22:43 Комментировать

Словацкий защитник Милан Шкриньяр перебрался из «Интера» во французский «ПСЖ», что чаще всего говорит о том, что футболист купился на щедрое предложение. Но Шкриньяр утверждает, что «ПСЖ» привлекает его своей значимостью в футбольном мире, несмотря на то, что клуб никогда не выигрывал Лигу чемпионов, да и вообще, на европейской арене особо не блещет.

- «ПСЖ» - один из самых важных клубов в мире, который растет каждый год, в котором играют лучшие игроки и в котором отменный тренер. Они хотят играть в красивый футбол, и это мне подходит, - цитирует слова Шкриньяра итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Милан Шкриньяр
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