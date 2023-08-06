Шкриньяр: «Мне нравится футбол, который ставит Луис Энрике»

Новый оборонец «ПСЖ», словацкий защитник Милан Шкриньяр, заявил, что ему нравится футбол, который ставит Луис Энрике. Испанец является воспитанником школы «Барселоны», хотя карьеру при этом начинал в мадридском «Реале», и привнес в «ПСЖ» то, что импонирует Милану (который, к слову, выступал в «Интере» - то есть тоже в Милане, стало быть).

- Мне очень нравится футбол, который ставит Луис Энрике, футбол, основанный на владении мячом. Мы должны делать все то, что просит тренер, - цитирует слова Шкриньяра итальянское новостное агентство ITASportPress.

Французский чемпионат начнется уже менее чем через неделю.