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Чемпионат Франции. Лига 1

Шкриньяр: «Мне нравится футбол, который ставит Луис Энрике»

06 Августа 2023 • 21:17 Комментировать (1)

Новый оборонец «ПСЖ», словацкий защитник Милан Шкриньяр, заявил, что ему нравится футбол, который ставит Луис Энрике. Испанец является воспитанником школы «Барселоны», хотя карьеру при этом начинал в мадридском «Реале», и привнес в «ПСЖ» то, что импонирует Милану (который, к слову, выступал в «Интере» - то есть тоже в Милане, стало быть).

- Мне очень нравится футбол, который ставит Луис Энрике, футбол, основанный на владении мячом. Мы должны делать все то, что просит тренер, - цитирует слова Шкриньяра итальянское новостное агентство ITASportPress.

Французский чемпионат начнется уже менее чем через неделю. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Милан Шкриньяр
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Комментарии (1)
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InterSan
06 Августа 2023 в 21:35
Что значит - тоже в, Милане?
Сам Шкрин никогда не умел особенно владеть мячом и играть им в последней линии. Так что - футбол Энрике ему может и нравится, но под него нужно многому научиться......а уже не мальчик. Сидел бы на месте, в Интере, то есть тоже в Милане (городе).
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