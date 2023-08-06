​Шкриньяр: «Лига 1 более требовательна физически»

Словацкий защитник Милан Шкриньяр еще не провел ни одного матча в Лиге 1 после своего трансфера в «ПСЖ», однако он уже считает, что французский чемпионат более требователен в физическом смысле, нежели итальянский чемпионат, в котором н провел большую часть своей карьеры - сперва в «Сампдории», затем в «Интере».

- Я очень доволен быть тут и стать частью этой семьи. Никогда не видел такого крутого спортивного центра! Лига 1 - более требовательный с физической точки зрения чемпионат, а на «ПСЖ» все настраиваются как на последний бой. Поэтому легко тут точно не будет, - считает Шкриньяр, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.