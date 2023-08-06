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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» оценил Верратти

06 Августа 2023 • 17:47 Комментировать

«ПСЖ» определился с суммой отступных за трансфер итальянского полузащитника Марко Верратти. По сообщениям журналиста Маттео Моретто, чемпион Франции рассчитывает выручить с продажи 30-летнего футболиста порядка 80 миллионов евро.

Интерес к игроку проявляет саудовский «Аль-Ахли». Однако клуб не готов удовлетворить финансовые запросы парижан. «Аль-Ахли» рассчитывает приобрести Верратти максимум за 30 миллионов. Если стороны не найдут компромисс, то итальянец останется в «ПСЖ» на следующий сезон.

Марко играет за парижан с 2012 года. Срок контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Ахли Джидда
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