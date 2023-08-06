Опорный полузащитник Марко Верратти может остаться в «ПСЖ» на следующий сезон. Об этом рапортуют журналисты издания Lequipe.

Главный тренер команды Луис Энрике выступает против продажи итальянского хавбека. Он считает Верратти ключевым игроком средней линии.

Ранее сообщалось, что интерес в Марко проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Подписать итальянца хотят «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль».

30-летний полузащитник выступает за парижский коллектив с 2012 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.