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Верратти может остаться в «ПСЖ»

06 Августа 2023 • 09:42 Комментировать

Опорный полузащитник Марко Верратти может остаться в «ПСЖ» на следующий сезон. Об этом рапортуют журналисты издания Lequipe.

Главный тренер команды Луис Энрике выступает против продажи итальянского хавбека. Он считает Верратти ключевым игроком средней линии.

Ранее сообщалось, что интерес в Марко проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Подписать итальянца хотят «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль».

30-летний полузащитник выступает за парижский коллектив с 2012 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Марко Верратти
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